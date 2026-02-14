◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)男子ハーフパイプの山田琉聖選手が銅メダルを獲得。表彰式を終えて、喜びを口にしました。19歳で五輪初出場となった山田選手。予選を90.25点の全体3位で通過すると、初めての決勝で1本目からフルメイク。92.00点をマークし暫定1位となります。2本目はさらなる高得点を狙いますが転倒。3本目も独創性光る演技を披露しますが、1回目