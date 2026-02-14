世界的ロックバンド・Red Hot Chili Peppers（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）のベーシスト、Flea（フリー）さんが9日、都内で開催された初のソロ・プロジェクトとなるアルバム『Honora / オノラ』のリスニング・パーティーに登場し、日本への思いを明かしました。初のソロアルバム『Honora / オノラ』（3月27日発売）はフリーさんがジャズに挑戦した作品。ベースのほか、初めて演奏した楽器だというトランペット、さらにボー