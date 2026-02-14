長寿番組と長寿バンド、2つの“3,000”が交差する――日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)では、22日に迎える3,000回の放送に、THE ALFEEが演芸コーナーに初出登場。名曲「星空のディスタンス」とともに登場し、笑点メンバーとの異色の共演が実現する。THE ALFEE(中央)と笑点メンバーTHE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢の本人たちが『笑点』の舞台に颯爽と登場すると、笑点