俳優の畑芽育＆志田未来が、4月期のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』(毎週日曜22:15〜)でW主演を務めることが、わかった。ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』同作は、本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。とある女性を死なせてしまったユメ(畑)と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央(志田)が真実を知らない