2026年2月23日（月・祝）に開催されるウクライナ人道支援ライブ「PLAY FOR PEACE Vol.5」の最終出演アーティストおよびタイムテーブルが発表された。最終アーティストとして、仲井戸”CHABO”麗市、LOW IQ 01、タブゾンビ（SOIL&"PIMP"SESSIONS）、Ryu Matsuyamaの出演が決定。すでに発表されているイマイアキノブ×武藤昭平、サトウタイジ（Theatre Brook/THE SOLAR BUDOKAN）、佐々木亮介（a flood of circle）、片平里菜と