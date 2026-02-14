【テークバックの勘違い1 クラブの上げ方】手だけで上げるから力が溜まらず飛距離が出ない テークバックでは体の回転を意識 「手で上げるな」とはよくいわれますが、なぜ手で上げてはいけないのか？手だけで上げて手で下ろす、いわゆる手打ちになるとクラブの軌道が安定せず、芯に当たる確率が低くなるからです。 また、テークバックで、体を揺さぶって右に動く人がいますが、これも手打ちを助長する原因