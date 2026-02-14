なぜ左手にグローブをするのか ゴルフスイングは右サイドの運動と左サイドの運動がミックスしたものですが、効率的にボールを飛ばすためには左右の力が拮抗することを知っておいてください。 しかし、左右の力のバランスをとるのは難しい作業です。その大きな理由はクラブの構造にあります。クラブを指先に乗せてバランスをとってみると、釣り合いがとれるポイントは真ん中ではなくクラブヘッド側にあります。このよ