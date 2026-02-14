福岡県粕屋町で高校生2人が飲酒運転の車にはねられ、死亡した事故からことしで15年です。息子の命を奪われた母親は今も活動を続けています。飲酒運転ゼロへ。その思いは家族へと引き継がれています。 ■山本美也子さん（57）Q.もし飲酒運転の事故がなかったら「私も最近考えるんですよ。長男の変わらない16歳の姿、本当に生きとったらどんなふうになっとったやろうかね、私たちもどんなふうになっとったやろかねって。大好きな