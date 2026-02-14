ドル円、米ＣＰＩを受け１５２円台に再下落ＦＲＢの利下げ期待が復活＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は戻り売りに押され、１５２円台に再び下落した。本日は押し目買いも見られ、一時１５３円台半ばまで買い戻されていた。しかし、ＮＹ時間に発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、売りが再び優勢となっている。 １月の米ＣＰＩは総合指数で前年比２．４％と予想を下回り、前回から鈍化していた