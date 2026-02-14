◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを獲得。佐藤駿（エームサービス・明大）はフリー３位の１８６・２０点、合計２７４・９０点で初出場で銅メダルを手にした。鍵山