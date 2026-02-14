西武のタイラー・ネビン内野手（２８）が１４日、南郷キャンプに合流する。家庭の事情もあり、第４クールからの合流になった。来日１年目の昨季は１３７試合に出場し、打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点の成績を残した。一塁手のベストナインとゴールデン・グラブ賞にも輝いた大砲に、西口文也監督（５３）は「期待したいというか、普通に練習は向こう（米国）でもしっかりやってくれてるので。見守ってるだけです」と語