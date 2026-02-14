タレントの長嶋一茂が、13日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』（後6：50）に出演。驚きの出馬オファーを明かした。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」一茂は「実は安倍（晋三）元総理とも、実は何回か食事をしたことがあって。時効だから言うけど、当時安倍さんが最初は幹事長をやられている時、その後総理になったんだけど。幹事長の時に『参院選出てください』って言われたの