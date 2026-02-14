アニメイトは、アニメ『ハイキュー!!』の描き下ろしビジュアルを使用した商品を、全国アニメイト店頭にて5月16日から販売する。また、同日より『アニメ「ハイキュー!!」ヨーショー!!アニメイトフェア』を開催する。【画像】かわいい！幼少期の日向たちを描き下ろしたビジュアル使用グッズ一部の商品には、幼少期の日向・月島・山口・孤爪・黒尾の描き下ろしビジュアルを使用。「アクリルスタンド」や「トレーディンググリッタ