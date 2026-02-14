タレントの布川敏和がきょう14日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演し、アイドル時代の思い出を明かす。【番組カット】シブがき隊の本木雅弘&薬丸裕英の素顔を明かす布川敏和お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとするクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。前回に引き続き、ゲストに布川と橋下徹氏を迎