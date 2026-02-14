【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のキャンプが始まった。ともにワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷翔平はブルペンで投げ込み、山本由伸は実戦形式の投球練習に臨んだ。取材に応じた大谷は「ブルペンも今日で３回目。いい強度で投げているので順調」と語り、ＷＢＣに向けては「前回