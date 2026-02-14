NHKで放送中のドラマ10『テミスの不確かな法廷』（毎週火曜 後10：00、全8話）が、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」の編成に伴い2週連続で放送休止に。次回（第6話）は、2月24日に放送される。その直前23日深夜に第1話から第5話までの一挙再放送が決定した。【画像】小野崎乃亜（鳴海唯）の場面写真本作は、任官7年目の裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が主人公。東京から前橋地方裁判所第一支部へ異動してきた彼は、