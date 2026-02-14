フィギュアスケート男子フリーが行われ、鍵山優真が銀メダルを獲得、佐藤駿が銅メダルを獲得した。鍵山は2大会連続銀メダルの快挙。金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフ。世界王者イリア・マリニンはフリーでミスが相次ぎ8位に終わった。