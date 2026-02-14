フリーエージェントのマリーク・ビーズリーが、プエルトリコのチームでプレーする模様。2月14日（現地時間13日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ビーズリーが所属するチームは、グラミー賞受賞アーティストのバッド・バニーが所有するプロバスケットボールチームであるサント