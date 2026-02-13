甘い誘惑として知られるチョコレートは、多くの人々に愛されるスイーツです。しかし、近年の健康志向によってチョコレートの機能性も注目されつつあります。特に「便秘改善」をサポートするといわれますが、本当でしょうか？ 今回はチョコレートの便秘に対する効果について医師の春日先生に話を聞きました。 編集部 チョコレートが便秘改善に良い、と聞いたことがありますが本当ですか