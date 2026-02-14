セリエA 25/26の第25節 ピサとＡＣミランの試合が、2月14日04:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはフィリップ・ストジルコビッチ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、ルーベン・ロフタスチーク（MF）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連