ラ・リーガ 25/26の第24節 エルチェとオサスナの試合が、2月14日05:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、テテ・モレンテ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。 前半