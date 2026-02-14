■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続伸、一時5万8000円台 2.衆院選で自民党大勝、リスクオン加速 3.連日最高値、主力株中心に幅広く上昇 4.利益確定売りも押し目買い意欲は強い 5.SaaS懸念が再び台頭、米株安の流れ波及 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比2688円(4.96％)高の5万6941円と、2週連続で上昇した。 今週は祝日が1日あったため取引は4日間のみだったが、日経平