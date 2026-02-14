2026年2月12日、中国メディアの第一財経は、米国経済が抱える四重の構造的リスクと、長期的な安定性に対する制約について報じた。記事は、現在の米国経済が複数の構造的なミスマッチと分化に直面していると指摘。実体部門と金融市場の乖離（かいり）、地域経済の格差、社会信用の冷却、および制度的な期待の揺らぎという四つのリスクが、経済の長期的な不均衡を際立たせているとした。まず、実体経済と金融部門の間に生じている顕