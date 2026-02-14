台湾野球を熟知する男が、侍ジャパン連覇への鍵を握る相手を分析する。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド初戦で台湾と戦う侍ジャパン。昨季まで3年間、台湾プロ野球・統一の内野守備巡回コーチを務め、現在は社会人野球・サムティの野手コーチとして指導にあたる玉木朋孝氏（50）が6日に発表された台湾の最終ロースター30選手について語った。（取材・構成、櫻井克也）投手は16選手中、13選手が初