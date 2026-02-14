◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケート男子シングルのフリースケーティングが13日に行われ、アメリカのイリア・マリニン選手が転倒の連続で会場から悲鳴が響きました。ショートプログラムで108.16点を記録して首位発進のマリニン選手は、4回転を7本入れた異次元の構成。冒頭の4回転フリップは成功させるも、続く4回転半は失敗。そ