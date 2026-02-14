野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日から宮崎でスタート。24日までキャンプを行い、その後は名古屋・大阪と移動しながら強化試合を重ねます。6日には30人の侍ジャパンロースターが発表されましたが、ケガのため、西武・平良海馬投手と阪神・石井大智投手が辞退。楽天・藤平尚真投手と西武・隅田知一郎投手の追加選出も発表されました。現時点での代表メンバー30人は以下の通りとなっています。▽侍ジャパンメンバー(数字