実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #42』が2月13日に配信された。番組では「日本の技術力の源泉」について議論がなされた。【映像】ボビー・オロゴンが日本の「箸」を熱く語った瞬間左官工事を専門とする尾形工業株式会社 代表取締役の尾形和彦氏は「ベトナムとインドネシアの技能実習生に会ったが、ベトナムの方が（左官の）小手返しの覚えが早かった。