米国への渡航を前に「井波彫刻」の作品を披露する南部白雲さん（中央）と中嶋勝彦さん（左）ら＝2025年11月、富山県南砺市和風建築の欄間や寺社の装飾に使われる富山県の伝統工芸「井波彫刻」の販路を海外に広げようと、2025年11〜12月に米国で巡回展が開かれた。きっかけは米国の大学生の熱意と行動力だった。会場で木彫りの実演を披露した彫刻師は「オーダーメードで分業せずに作る伝統彫刻は、世界的にも貴重と分かった」と手