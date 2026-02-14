ショップ店員として思うのは、服を買うときはぜひご試着していただいて、自分に本当に合うものを選んでほしいということです。とはいえ、店頭に置かれているものは商品であり、ご試着されたものをご購入いただけなかった場合、他のお客様がご購入されることも忘れないでいただきたいというのが本音です。今回は、筆者が服飾店でアルバイトしていた際、「他のお客様のことをもう少し考えて」と心の中で悲鳴をあげたエピソード