もしもゲームの世界に入ることができたら──。今年でデビュー11年目となる人気レースクイーン・霧島聖子さん（34）は昨年、ゲーム『龍が如く８外伝』に出演を果たし、誰もが一度は抱いたことがある「夢」を実現した。「もう感激でしたよ。まさか私が真島の兄さん（真島吾朗）と共演する日が来るなんて……」発売中の『FRIDAY』で限界を突破したダイタンなグラビアを披露している霧島さんに、ゲーム出演の裏側や今の思いを聞いた。