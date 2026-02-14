「使ってくれないかも…」と思いつつも愛猫に布団を買ってみた飼い主さん。初めて見る布団に2匹の猫たちが見せた意外な反応が話題となっています。 動画は、記事執筆時点で19万回再生を超え、「ナイスプレゼント」「贅沢ですな」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『どうせ使わない』と思いつつも『猫用ふとん』を買ってみた結果…愛猫が見せた『まさかの反応』】 SNSで見て即買いした「猫用ふとん」 YouTub