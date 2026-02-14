インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。16歳の工藤璃星（TOKIOインカラミ）は5位。自身のインスタグラムを更新し、4年後への思いをつづった。工藤は1回目に77.50点、2回目に81.75点をスコアを伸ばしたが、3回目にフルメークできず。メダルに3.25点届かなかった。競技後に自身のインスタグラムを更新。「悔