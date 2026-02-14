お菓子コーナーの定番商品である「チョコパイ」が、いま、驚きの進化を遂げているのをご存じでしょうか？2023年、チョコパイの発売から40周年を記念して登場したチルドスイーツ「生チョコパイ」。「生」ならではのしっとり感やクリームたっぷりの幸福感が味わえると人気なのですが、今年2月3日（火）から、期間限定でさらなるパワーアップを果たしました。その名も、「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」。従来のチョコパイ