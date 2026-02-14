中道改革連合の共同幹事長を辞任した安住淳前衆院議員（64）が13日、Xを更新。荷物を運ぶ画像とともに「昨日、議員会館の引越しを終えて地元に戻ってきました」と近況を報告した。 【写真】片付け作業をする安住淳氏 安住氏は、衆院選宮城4区で、自民党前職の森下千里氏（44）に敗北。比例での復活当選もならず落選した。 衆院選投開票日に、中道改革連合の開票センターで予定されていた取材対応をキャンセル。その