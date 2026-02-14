小林祐希「いろんな国で作った基盤を生かして、ビジネスを広げていきたい」強烈な個性と左足のキックで浮き沈みの激しいプロサッカー人生を生き抜いてきた元日本代表・小林祐希も2026年4月には34歳。2010年に東京ヴェルディでトップデビューを果たしてから今年で17年目を迎える。（取材・文＝元川悦子／全6回の最終回）◇◇◇ご存じの通り、小林はここまで海外5か国・6クラブ、国内5クラブを渡り歩いてきた