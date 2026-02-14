震災から13年ぶりに福島へ帰還地元の声援を受けて感謝の気持ちでいっぱいに女子サッカーの未来を考える――。WEリーグとFOOTBALL ZONEの共同インタビュー企画「WE×ZONE 〜わたしたちがサッカーを続ける理由〜」。今回は、ちふれASエルフェン埼玉の樋口梨花に独占インタビュー。2024/2025シーズン、JFAアカデミー福島から特別指定でプレーし、今シーズン正式加入するまでの激動の1年を振り返った。（取材・文＝砂坂美紀／全4回