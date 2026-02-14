米大リーグ（ＭＬＢ）は１３日（日本時間１４日）、マイナーリーグで無所属のホアン・デ・ロスサントス選手が、パフォーマンス向上薬であるスタノゾロールの陽性反応を示したため、５６試合の出場停止処分を受けたと発表した。これは、米国およびカナダ国外に配属されたマイナーリーグ選手のための薬物防止・治療プログラムに違反した。デ・ロスサントス選手はドミニカ共和国出身の１７歳。昨季はパイレーツ傘下のドミニカサマ