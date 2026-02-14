お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が15日放送される。この回では「光を取り込むアイディア満載！変わった素材を使った建具とは？リノベーションで大変身した家」が登場する。【スゴイ家】アンガ田中も絶賛！壁一面に窓が施されたLDK田中と遼河が向かったのは、神奈川県藤沢市の敷地面積144.8平方メートル、18.4坪の家。1