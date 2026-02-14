7人組グループ・なにわ男子の大西流星と藤原丈一郎が、14日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。【番組カット】バレンタインデーに！ショコラティエを演じる塚田僚一今回は「カメラに向かってごめんなさい 冬の謝罪スペシャル」を放送する。大西と藤原は一緒に登場すると、藤原が「流星のお母さん、お父さん、ごめんなさい」と言い出し、大西は驚く。言ってはいけないこと