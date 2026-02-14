俳優の松本穂香が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、松本はヒロイン・葉野珠の幼なじみ、岩田梅を演じる。2017年前期の『ひよっこ』以来、9年ぶりの朝ドラ出演となる。【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルに、山口県岩国で生まれた主人公・葉野珠の