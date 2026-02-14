ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、戸塚優斗（24）が95.00点をマークし、金メダルを獲得した。 この種目の日本勢の金メダルは、前回北京オリンピックの平野歩夢（27）に続き、2大会連続となる。戸塚はオリンピック3大会連続出場で、悲願の金メダルを手にした。また山田琉聖（19）も92.00点で銅メダルに輝いた。平野流佳は91.00点で惜しくも4位。連覇を狙った平野歩夢は86.50点の7位で、メダルに届