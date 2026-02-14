YouTuberのヒカルが2026年2月10日、入手困難な「ボンボンドロップシール」を求めてYouTuberのラファエルと共に街中を捜索する動画を公開した。 （関連：【画像あり】ヒカル、ラファエルと入手困難な「ボンボンドロップシール」を捜索） ボンボンドロップシール（ボンドロ）とは、大阪市中央区の文具メーカー「クーリア」が企画・製造・販売するぷくっとした立体感とツヤツヤとした光沢