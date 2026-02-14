鉄腕リリーバーとしてドジャースで奮闘してきたベシア(C)Getty Images名左腕は困難を乗り越えようとしている。現地時間2月13日、米アリゾナ州グレーンデールで行われているスプリングトレーニングに臨んでいるドジャースのアレックス・ベシアは、生まれて間もない長女が亡くなったことを改めて語った。【動画】悲しみを乗り越え…ド軍ベシアのトレーニング映像を見る突然の出来事だった。大激闘となったブルージェイズとのワー