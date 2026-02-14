静岡県伊東市の前市長・田久保眞紀氏（56）が、またもや「拒否」モードに入った。【写真】「めっちゃ可愛い」の声も…イメチェンした田久保前市長現在、公職選挙法違反などの疑いで刑事告発され、1月下旬に静岡県警からの出頭要請を受けて、任意での事情聴取に応じている田久保氏。ところが疑惑の“根源”である「卒業証書」の任意提出を促されるも拒否しているという。2025年5月の市長選後に発覚した自身の学歴詐称疑惑を受