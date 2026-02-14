ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終滑走のイリア・マリニン（米国）を残し、２大会連続メダルを確定させた。フリーは１７６・９９点、合計２８０・０６点だった。１８歳で初出場した２０２２年