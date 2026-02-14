◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了した。ただ、難度の