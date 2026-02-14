学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す小説は？意外と難しいこのクイズ。「💫🌌⭐♥️📖🌊」が表す小説は一体なんでしょうか？ヒントは、今年映画化される作品です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロール