カーリング女子1次リーグでデンマークと対戦するスウェーデン＝13日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）13日のカーリング1次リーグで女子はスウェーデンがデンマークに6―5で勝ち、開幕3連勝とした。スイスは中国を7―5で下し2戦2勝。米国と韓国が勝って2勝1敗とした。男子はカナダがスウェーデンを下し、スイスは中国を退けてともに無敗の3勝目を挙げた。前回王者のスウェーデンや中国、チェコは3連敗。（共同）