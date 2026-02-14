13日、パリの凱旋門での襲撃事件を受け、警備する警察官（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス・パリのシンボル、凱旋門で13日、刃物を持ったフランス国籍の男が憲兵を襲撃する事件があった。憲兵は数発発砲し、男は病院に搬送後に死亡した。対テロ検察が捜査を開始した。フランスメディアが伝えた。凱旋門の下にある「無名戦士の墓」で点火式が行われていた際、男が憲兵に襲いかかった。憲兵は軽傷を負った。男は2012年に