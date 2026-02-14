◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)男子ハーフパイプ決勝は、戸塚優斗選手が95.00点で優勝。金メダルを手にして、「ピカピカだし、重い。重さ以上のものがつまっているな」と喜びを口にしました。日本勢トップの予選を2位で通過した戸塚選手は、決勝1本目で91.00点をマークし暫定2位。この時点では銅メダルに輝いた山田琉聖選手にトップの座を譲っていましたが、2本